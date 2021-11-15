Газету раскритиковали за статьи о покинувших Омск девушках

Омская торгово-промышленная палата (ТПП) обвинила местную газету «Коммерческие вести» в том, что она подрывает патриотизм местных жителей, из-за статей о девушках, которые покинули Омск. О том, какие претензии предъявили изданию, сообщает «Подъем».

В палате раскритиковали заметки, в которых говорилось о том, что две девушки уехали из города и стали счастливы, и посчитали, что они были направлены на увеличение оттока населения из города. «Высказывание в статье подрывает формирование патриотического отношения к малой родине», — заявили в организации и призвали издание публиковать больше статей, направленных на поддержание авторитета администрации города. В редакцию прислали соответствующее письмо.

В беседе с «Подъемом» глава палаты Ольга Федулова заявила, что не считает действия организации вмешательством в редакционную политику газеты. «Мы просто высказали свою точку зрения, мы не вмешивались, это просто рекомендация. Данная статья не способствует доброму имиджу делового СМИ», — заявила она.

Однако в «Коммерческих вестях» не согласились с претензиями палаты. «Мы не получаем каких-то госзаказов. Мы сами решаем, что и как будет опубликовано», — ответили представители газеты на предложение ТТП.

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал отток населения главной проблемой региона. В ответ президент отметил, что миграция населения связана с условиями жизни.

Впервые фраза «Не пытайся покинуть Омск» появилась на сайте закрытого блога «Лепрозорий» в 2010 году. В 2014-м она стала популярна среди жителей города и превратилась в мем. Ее также употребляли по отношению к памятнику в виде шара на площади Бухгольца, который дважды срывался с постамента и укатывался в разном направлении.