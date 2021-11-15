В России утверждены правила транспортировки и хранения вакцин от COVID-19

Попова утвердила правила перевозки и хранения замороженных вакцин от коронавируса

В России утвердили новые правила транспортировки и хранения замороженных вакцин от коронавируса. Соотвествующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, оборудование, которое предназначено для перевозки, должно соответствовать ряду требований. Так, его температура должна быть минус 18 градусов и ниже.

Кроме этого, вакцины нужно полностью хранить в морозильном оборудовании. Если оно максимально загружено, для препаратов должна обеспечиваться свободная циркуляция воздуха.

Ранее Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации против COVID-19 и перенесенной болезни — он начал действовать с 7 ноября. В новом документе предусмотрено место для QR-кода, сертификат будет на двух языках — русском и английском.