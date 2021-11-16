Стало известно о взрывном спросе у россиян на отдых в трех зарубежных странах

Отечественные туристы массово заинтересовались отдыхом в трех зарубежных странах — Аргентине, Бразилии и Коста-Рике. Об этом стало известно из исследования сервиса для онлайн-покупки билетов Aviasales, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Так, 16 ноября после объявления оперштаба о возобновлении авиасообщения с новыми государствами специалисты онлайн-платформы зафиксировали взрывной спрос по нескольким направлениям.

Например, количество запросов на полеты в Аргентину увеличилось на 126,5 процента. Также был отмечен повышенный интерес на полеты в Коста-Рику и Бразилию — искать билеты по данным направлениям стали на 132,4 и 81,7 процента чаще.

Ранее оперативный штаб принял решение возобновить авиасообщение с пятью странами с 1 декабря. Речь идет об Аргентине, Бангладеш, Бразилии, Коста-Рике и Монголии. Уточнялось, что регулярное авиасообщение восстанавливается с Аргентиной, Бразилией и Коста-Рикой. Рейсы будут летать между столицами с частотой два раза в неделю на каждом маршруте.