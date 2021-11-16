Валерий Меладзе рассказал о своем недостатке

Российский певец Валерий Меладзе, который стал отцом в шестой раз весной 2021 года, объяснил, почему не поет колыбельные дочери Агате, об этом он рассказал в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, выпуск появился на YouTube-канале шоу.

Как уточнил певец, они с супругой, бывшей солисткой поп-группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой, специально не стали нанимать няню, чтобы заботиться о ребенке в первые месяцы его жизни. Кроме дочери, пара воспитывает еще двух сыновей.

Знаменитый отец признался, что с удовольствием присматривает за младенцем. Он находит на нее время, несмотря на насыщенный график. При этом Меладзе заявил, что имеет недостаток: он отказался от колыбельных. Артист уточнил, что пока не ставит свои песни для младшей наследницы.

«Я просто не умею петь тихо. Именно поэтому просто шепчу ей что-то на ушко», — указал он. Дочь Меладзе уже умеет ползать и садиться.

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе потратил на растения для сада десятки тысяч рублей.