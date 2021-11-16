НАТО обвинили в лицемерии и двойных стандартах

Политолог Владимир Корнилов в интервью «Украина.ру» обвинил НАТО в лицемерии, а также рассказал о двойных стандартах Запада.

«Интересная получается ситуация: когда российские танки где-то передвигаются, в сотнях километрах от границы, в глубине российской территории, то оказывается, это не дело только России. Заметьте, никуда эти танки за пределы России не выходят, они там, внутри Российской Федерации. Но Пентагон требует разъяснений: а что означают передвижения этих самых танков?», — отметил эксперт.

Корнилов добавил, что село Старомарьевка в ДНР, которую заняли украинские танки, находятся всего в 25 километрах от российской границы, а вокруг станицы Луганской, север ЛНР — тоже в сотне метров от России. «Там огромное сосредоточение украинской военной техники. Так это дело России, или нет?», — задался вопросом политолог. Он подчеркнул, что Россия вправе симметрично реагировать на провокации у своих границ.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что Украина планирует создать военную базу НАТО на своей территории для того, чтобы спровоцировать Россию к агрессивным действиям. Он считает, что такая политика Киева поставит точку в истории Украины и приведет к тому, что страну разделят на части.