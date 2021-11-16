Совет ЕС утвердил 14 новых оборонных проектов

Совет ЕС на уровне министров обороны утвердил 14 новых общеевропейских оборонных проектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление Совета.

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«Новые проекты — это новый шаг в направлении совместных инвестиций, разработки и создания оборонных проектов, в особенности воздушной и космической техники», — указали в объединении. В частности, утвержденные проекты включают создание беспилотной и полуавтономной военной техники, а также системы пассивной защиты космических аппаратов.

В Совете ЕС сообщили также, что в объединении планируют модернизировать военно-транспортные перевозки крупногабаритных грузов, создать новые типы малых боевых кораблей, стрелкового оружия, систем обороны в кибер-пространстве и источников энергии для беспилотников.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что ЕС готов начать переговоры с Вашингтоном о допуске США к оборонным и военно-промышленным проектам объединения. Таким образом, американская сторона получит доступ к участию в проектах европейской политики постоянного структурированного оборонного партнерства (PESCO), включающего планы по созданию новых вооружений, оборонной техники, развитию общих возможностей в кибер-пространстве.