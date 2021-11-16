ФСБ рассказала о деле задержанного главы вологодского отделения ПФР

Глава отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Вологодской области подозревается в злоупотреблении полномочиями, причиненный ущерб оценивается в 70 миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). По версии следствия, с 2015 по 2016 год подозреваемый оказывал содействие незаконному выводу денег со счетов крупной строительной компании, которая находилась в предбанкротном состоянии. В результате преступных деяний ПФР не получил с организации обязательные отчисления на сумму 70 миллионов рублей. Кроме того, 452 жителя Вологодской области остались без зарплаты на 52 миллиона рублей.

Фигурантом дела стал управляющий отделением ПФР по Вологодской области Василий Жидков, он задержан. ФСБ показала оперативное видео.

На кадрах видно, как сотрудники спецслужбы заходят в здание ПФР и проходят в кабинет подозреваемого. Он изучает документы и затем следует за силовиками.

Жидков возглавляет вологодское отделение ПФР с 2013 года.