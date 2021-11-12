Главу соцпитания Петербурга задержали по подозрению в преступном сговоре

Сотрудники МВД задержали бывшего начальника управления социального питания Петербурга Алексея Барабанщикова по подозрению в преступном сговоре. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, чиновник находится в статусе подозреваемого. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

По версии следствия, он обеспечил победу в тендере и получение крупных госконтрактов «Комбинатом социального питания Красносельского района» на основании поддельной документации. Предприятие за два года получило заказов на 600 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено 9 ноября следственным управлением МВД по статье 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба»). В управлении соцпитания и на комбинате прошли обыски, после которых Барабанщиков был уволен.

Он был назначен главой управления соцпитания в феврале 2020 года. Прежде Барабанщиков был директором московского комбината «Школьник» и чиновником правительства Подмосковья. Он стал фигурантом уголовного дела после проверки ФСБ.