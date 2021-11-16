Петербург обошел Москву по числу заболевших COVID-19 за сутки

Санкт-Петербург занял первое место по числу новых случаев коронавируса за сутки — 3131

Санкт-Петербург обошел Москву и занял первое место по числу новых случаев заболевания COVID-19 за прошедшие сутки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией во вторник, 16 ноября.

За минувшие 24 часа в городе зарегистрировали 3131 новых пациентов с коронавирусом. В Москве — 2606.

В прошлый раз аналогичная ситуация наблюдалась 12 сентября. Тогда в Петербурге выявили 1636 новых случаев коронавируса, а в российской столице — 1590.

Всего в Санкт-Петербурге на сегодняшний день зафиксировано 757 848 случаев COVID-19. 3419 человек выздоровели за сутки, 78 горожан скончались.

