Богачам не хватило частных самолетов для путешествий во время пандемии

Компании-организаторы частных рейсов пожаловались на чересчур высокий спрос на самолеты для путешествий среди состоятельных клиентов вопреки бушующей по всему миру пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно данным консалтинговой компании WingX, всего в 2021 году богачи совершили более 4,2 миллиона рейсов на частных воздушных средствах. При этом количество таких полетов в первую неделю ноября выросло на 54 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Представители авиаперевозчика Flexjet также отмечают, что в сентябре компания выполнила на 53 процента рейсов больше, чем в августе нынешнего года. Кроме того, оператор увеличил собственный авиапарк на 40 процентов на фоне нехватки самолетов из-за рекордного спроса на частные полеты.

«Лето началось позже из-за различных ограничений, поэтому наши клиенты еще не успели утолить свой аппетит к поездкам. Бизнес-авиация набирает обороты, поэтому многие люди снова начинают летать по делам на частных судах. Спрос на полеты на отдых также увеличился», — пояснила управляющий директор Flexjet Марин Эжен (Marine Eugene).

Помимо этого, стало известно, что в 2021 году конкурирующий с Flexjet оператор NetJets добавил к своему существующему флоту более 30 новых самолетов. Вдобавок компания инвестирует около 1,9 миллиарда фунтов стерлингов в покупку 100 новых судов в период до конца 2022 года.

В ноябре Билл Гейтс прослыл лицемером после вечеринки на вредной для экологии яхте. Миллиардер отметил 66-летие на роскошном судне Lana. Согласно материалу, бизнесмен называет себя защитником экологии и борцом с глобальным потеплением. При этом пользователи Twitter обратили внимание на то, что предприниматель вредит природе своим роскошным образом жизни.