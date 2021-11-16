Портфель крупнейшего бизнеса в Сбере приблизился к 11 триллионам рублей

Портфель крупнейших клиентов, которые обслуживаются в Сбере, к настоящему времени приблизился к 11 триллионам рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 16 ноября.

Как отмечается, наибольший объем портфеля приходится на сектора «Нефть и газ» и «Металлургия и горнодобывающая промышленность». При этом доля двух этих секторов в общем портфеле крупнейших клиентов банка оценивается в 40 процентов.

«Сбер на протяжении многих лет является ключевым финансовым партнером крупнейшего бизнеса страны в реализации самых масштабных проектов... В состав крупнейших клиентов входит достаточно стабильный круг компаний, но, несмотря на определенную статичность клиентской базы, нам удается демонстрировать рост операционного дохода за счет предложения сложноструктурированных продуктов и более широкого спектра услуг», — заявила вице-президент Сбера и директор департамента ключевых клиентов Ольга Харламова.

Так, по ее словам, в 2021 году Сбер принял участие в финансировании разработки Малмыжского медного месторождения и строительства горно-обогатительного комбината — сумма кредита от банка составила 97,5 миллиарда рублей. Также Сбер профинансировал крупнейший в России СПГ-завода — Арктик СПГ 2 (3 миллиарда евро) и строительство первого в стране зеленого электрометаллургического комплекса ОМК (41,5 миллиарда рублей).

