Экономика
 
Последние новости
На границе Польши начали стрелять
Китай придумал новый способ борьбы с криптовалютой
Азербайджан заявил об атаке армянских военных на свои посты
Польские пограничники разогнали мигрантов водометом и слезоточивым газом
Мать-героиню похоронили в гробу в виде полового органа
Названы самые грязные города России
Противникам вакцинации захотели запретить ритуальный танец
Петербург обошел Москву по числу заболевших COVID-19 за сутки
«ВКонтакте» раздала полтора миллиона рублей российским IT-специалистам
Экс-советник правительства ФРГ заявил о победе Лукашенко над Европой
Новости партнеров
Прослушать новость

Портфель крупнейшего бизнеса в Сбере приблизился к 11 триллионам рублей

Сбер: портфель крупнейших клиентов банка в 2021 году практически достиг 11 трлн рублей
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Портфель крупнейших клиентов, которые обслуживаются в Сбере, к настоящему времени приблизился к 11 триллионам рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 16 ноября.

Как отмечается, наибольший объем портфеля приходится на сектора «Нефть и газ» и «Металлургия и горнодобывающая промышленность». При этом доля двух этих секторов в общем портфеле крупнейших клиентов банка оценивается в 40 процентов.

«Сбер на протяжении многих лет является ключевым финансовым партнером крупнейшего бизнеса страны в реализации самых масштабных проектов... В состав крупнейших клиентов входит достаточно стабильный круг компаний, но, несмотря на определенную статичность клиентской базы, нам удается демонстрировать рост операционного дохода за счет предложения сложноструктурированных продуктов и более широкого спектра услуг», — заявила вице-президент Сбера и директор департамента ключевых клиентов Ольга Харламова.

Так, по ее словам, в 2021 году Сбер принял участие в финансировании разработки Малмыжского медного месторождения и строительства горно-обогатительного комбината — сумма кредита от банка составила 97,5 миллиарда рублей. Также Сбер профинансировал крупнейший в России СПГ-завода — Арктик СПГ 2 (3 миллиарда евро) и строительство первого в стране зеленого электрометаллургического комплекса ОМК (41,5 миллиарда рублей).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На сайте Сбера появился специальный раздел для иностранцев
Сбер продаст долю в VK Group
Сбербанку исполнилось 180 лет
Другие материалы рубрики
Экономика00:0124 августа

Бьют своих.

Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
12:4315 ноября

В Кремле рассказали о снижении инфляции

12:4115 ноября

В Кремле ответили на вопрос о позиции Путина по ценам на алкоголь

18:1215 ноября

Новое месторождение «Роснефти» и BP получило имя Евгения Зиничева

Экономика00:0323 июля

Искусственное мясо захватывает мир.

Почему Россия оказалась к этому не готова?
12:3715 ноября

Набиуллина назвала сроки снижения ключевой ставки

12:3015 ноября

В Госдуме предложили поднять цену водки до 500 рублей

05:3912 ноября

Траты россиян на алкоголь в нерабочие дни выросли почти в два раза

Экономика00:01 8 июля

Час расплаты.

Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
12:0915 ноября

Набиуллина назвала угрозу благополучию россиян

11:5515 ноября

Оценена вероятность отключения России от SWIFT

11:4015 ноября

В Подмосковье приготовились строить новую платную трассу

Россия
В московском метро произошел конфликт со стрельбой
В аварии с четырьмя автомобилями в Москве пострадали два человека
«Я понимал, что останавливаться нельзя»
Как простые дрифтеры из России стали лучшими гонщиками в мире
Схемы метро в Москве поменяют перед открытием десяти станций БКЛ
Партнерский материал
20 идей по развитию России: без зависимых от азартных игр.
Как помочь людям, чрезмерно увлеченным гемблингом
В Госдуме ответили на обвинения США в опасных испытаниях оружия России в космосе
В Думу внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах.
Что нужно знать о мерах по борьбе с COVID?
Все материалы
Мир
Военные Польши на границе засняли ломающего забор человека в камуфляже
«Из белых делают козлов отпущения»
Как борьба с расизмом раскалывает Америку и ведет ее к гражданской войне?
«План Путина» по миграционному кризису вызвал опасения в Польше
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике
Вот — правый поворот.
Кого в Европе называют наследниками Гитлера и почему из-за них общество оказалось на грани раскола
Возможность войны между Польшей и Белоруссией оценили
Все материалы
Бывший СССР
Верховная Рада устала от критики законопроектов депутатов и разгонит экспертов
Отречемся от старого мира.
Почему в странах бывшего СССР избавляются от памятников Ленину и советского наследия
Путин поручил обеспечить равный доступ товарам из ДНР и ЛНР к госзакупкам
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению Донбасса
Их не ждут.
Как желание тысяч мигрантов прорваться из Белоруссии в Европу привело к жертвам и международному скандалу
В Азербайджане объяснили слова Пашиняна о вторжении военных в Армению
Все материалы
Экономика
Российский фондовый рынок открылся ростом
Власти придумали новый вариант ограничений на выдачу кредитов россиянам
Байден утвердил план развития США стоимостью 1,2 триллиона долларов
Иллюзия стабильности.
Небольшая фирма стала крупнейшей финансовой пирамидой и манипулирует биткоином. Как ей это удалось?
В России начала расти доля продаж товаров из-за рубежа
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Восточный сервис дал сбой.
В Казахстане завершилось судебное разбирательство дела российского топ-менеджера
Все материалы
Силовые структуры
Возбуждено дело после взрыва на НЛМК в Липецке
Троих полицейских оправдали по делу о групповом изнасиловании россиянки
«Это невиданное преступление»
Как офицеры КГБ, МВД и Советской армии совершили самое дерзкое ограбление в истории СССР
Российского адвоката поймали с наркотиками
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Возбуждено дело о хищении у россиянки элитного жеребца
«Это было ужасное зрелище»
25 лет назад ветераны Афганистана устроили теракт на кладбище в Москве. Кому они мстили?
Все материалы
Наука и техника
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
Друзья навек.
Роботы и дроны готовы взять на себя всю грязную и тяжелую работу. Но чем тогда займутся люди?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Российским фанатам запретили свободно ходить по Сплиту перед игрой с Хорватией
Назван состав сборной России на решающий матч отбора на ЧМ-2022 с Хорватией
Брата Хабиба Нурмагомедова этапируют из Москвы в Дагестан.
Бойцу грозит десять лет тюрьмы за наезд на полицейского
Боксершу из Великобритании отправили в редкий нокаут
Сборная России в матче против команды КипраСборная России разгромила Кипр со счетом 6:0.
Команда Карпина в шаге от выхода на чемпионат мира
Брат Нурмагомедова получит статус свидетеля в деле о наезде на полицейского
Партнерский материал
Как Валерий Карпин это делает?!
Сборная России в двух шагах от ЧМ-2022. Главное — не думать о Хорватии
Все материалы
Культура
Назван исполнитель года по версии MTV Europe Music Awards
Что-то не так с Кевином.
В прокат вышел ремейк легендарной комедии «Один дома». Почему его не надо смотреть?
Сооснователя группы «Ногу свело!» обстреляли в Москве
«Танец — это жизнь!».
Навстречу XIV Международному конкурсу артистов балета и хореографов
Певица Manizha объявила о предстоящем замужестве
«Инопланетная жизнь напоминает земную»
Ученый из Кембриджа решил написать путеводитель по Галактике. Что из этого вышло?
Названа причина смерти актера из «Реальных пацанов» Игоря Бондаренко
Все материалы
Интернет и СМИ
«ВКонтакте» раздала полтора миллиона рублей российским IT-специалистам
Найден способ прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
Бенефис Евгения Петросяна на сцене Московского государственного театра эстрады. Евгений Петросян (справа) и писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. «Предупреждали, что в России трудно, но я не думал, что так»
Умер сатирик Виктор Коклюшкин. Чем он запомнится россиянам?
Зрители увидели обеденный перерыв сотрудников кафе и возмутились
Время решать.
Весь мир оказался под тотальным контролем соцсетей. Как спасти человечество от их диктатуры?
Малышева назвала самую опасную позу для сна
«Я сталкивалась с облавами»
Самая известная россиянка в порно — об опасности, поджидающей порноактрис в сети
Все материалы
Ценности
Россиянин купил поддельный Louis Vuitton на AliExpress и едва не попал в тюрьму
FILE PHOTO - Uzbekistan's President Islam Karimov (C) poses with Kyrgyzstan's President Askar Akayev (L) and Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev while wearing presented wheat wreaths in Akmola region, near the town of Kokshetau in northern Kazakhstan, August 27, 1993. Picture taken August 27, 1993. REUTERS/Shamil Zhumatov/File PhotoТайны узбекского двора.
Какое имущество оставил Ислам Каримов родным и за что его дочь оказалась в тюрьме
Блондинки вышли из моды у молодежи
Мужчины посетили премию MTV в женских юбках и платьях
Рекламная фотосессия «Москвича-407» на ВДНХ, 1961 год«Она никогда не теряла азарта»
Советская модель покорила Европу. Как она променяла карьеру на личную жизнь?
Леди Гага посетила премьеру фильма о Gucci в старом платье его конкурента
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Женщина решила попробовать новый для себя товар и разбогатела
Рыцарь в белых трусах.
Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Девушка нашла необычный способ отомстить бывшему возлюбленному
«Первые годы были мучением»
Как россиянка переехала в Израиль за любимым, впала в депрессию и оказалась вне закона
Диетолог назвал способ меньше есть и быстрее похудеть
Россиянин приехал в Норвегию, чтобы покончить с собой.
Но неожиданно ограбил банк и испортил жизнь целому городу
Диетолог перечислила вызывающие внезапную усталость продукты
Все материалы
Раскрыта стоимость подписки на новую Hyundai Creta в России
Новый турбомотор и «робот»: первый тест обновленного Kia Ceed
Что изменилось после рестайлинга
Представлен кроссовер Mazda CX-50
Polo? Полно! 11 братьев российского Volkswagen Polo со всех уголков планеты
Модели, которые продают в разных странах
Объявлены претенденты на звание лучшего автомобиля в Европе
Интересные модели Nissan, которые мы упустили
Эксклюзивный суперкар, спорткупе, экстремальные пикапы и электромобили
Илон Маск объяснил, почему новые Tesla задерживаются
Все материалы
Среда обитания
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
Дорога перемен.
В будущем Россия избавится от пробок. Как новый общественный транспорт изменит жизнь в стране?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Вечная терапия:
почему тех, кто печет хлеб, в России считают настоящими трудоголиками и романтиками
История на вкус:
где в России можно попробовать традиционную выпечку, которая готовится по старым рецептам
Город-герой Мурманск.
Как Заполярье стало единственной территорией, где СССР не понес ни одного тяжелого поражения?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
В Казани прошел фестиваль творчества работающей молодежи
В Чувашии стартовал фестиваль национальных театров «Волжская сказка»
В Калуге открылась выставка про космос
Все материалы