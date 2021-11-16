В России предложили платить врачам за каждого привитого

Минздрав России предлагает выплачивать медицинским работникам по 200 рублей суммарно за каждого гражданина, привитого от COVID-19, сообщает ТАСС.

Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. «Совокупный размер выплаты в целях материального стимулирования медицинских и иных работников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции COVID-19, составляет 200 рублей за одного вакцинированного», — следует из пояснительной записки.

В документе сказано, что при работе с двухкомпонентными вакцинами средства будут распределяться так: на первом этапе за консультацию гражданина один медработник получит 60 рублей. Затем тот, кто проведет осмотр пациента, получит 40 рублей. За проведение вакцинации будет выплачено 30 рублей. А на втором этапе медработник получит 40 рублей за осмотр и 30 — за вакцинацию.

При вакцинации однокомпонентными вакцинами из расчета 200 рублей за пациента, врачу, осуществившему консультацию, выделят 90 рублей. За осмотр заплатят 60 рублей, а за проведение вакцинации — 50 рублей.

Ранее в Госдуме предложили способы поощрения россиян за вакцинацию. Например, выдавать денежные премии или льготы в фитнес-клубах и оздоровительных центрах. Зампред председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный отметил, что каждый субъект должен сам определиться с приоритетом поощрений в зависимости от особенностей населения и уровня доходов жителей.

