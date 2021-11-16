Жириновский назвал коммуниста Коломейцева валенком и получил замечание Володина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сделал замечание лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который назвал замглавы фракции КПРФ Николая Коломейцева ростовским валенком. Видео опубликовал телеканал «Дума.ТВ».

В ходе выступления Жириновского в Госдуме Коломейцев отреагировал на его выступление. В свою очередь лидер ЛДПР ему ответил.

«Помолчи, Коломейцев, помолчи! Ростовский валенок. Стыдно! Здесь сидит и мешает вести заседание», — сказал политик. Он отметил, что коммунисту «в Ростове баней руководить нельзя доверить».

После Володин попросил отключить Жириновскому микрофон.

Ранее председатель ЛДПР высказался о выступлении сборной России по футболу в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года фразой: «Бей своих, чтобы чужие боялись». По его мнению, тренерский штаб должен был тщательнее подготовить игроков к последнему матчу.