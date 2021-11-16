Жириновский оценил игру сборной России фразой «Бей своих, чтобы чужие боялись»

Лидер ЛДПР Жириновский о поражении сборной России хорватам: сами забили, это символично

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался о выступлении сборной России по футболу в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года фразой «Бей своих, чтобы чужие боялись». Его слова приводит РИА Новости.

«Сами себе забили гол. Это символично: вместо того, чтобы громить противника — бей своих, чтобы чужие боялись. Где психологическая обработка? Хорваты воевали на стороне Гитлера во Второй мировой войне», — оценил игру команды депутат. Он посчитал, что тренерский штаб должен был тщательнее подготовить игроков к последнему матчу.

Сборная России 14 ноября потерпела поражение от Хорватии в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022 со счетом 0:1. Единственный мяч на 81-й минуте забил в свои ворота российский защитник Федор Кудряшов.

Таким образом, россияне набрали 22 очка и заняли второе место в группе H, упустив возможность напрямую попасть на чемпионат мира в Катаре. Команде предстоит сыграть два стыковых матча. Хорваты с 23 очками расположились на первом месте и отобрались на мундиаль.