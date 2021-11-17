Выявлено отличие детей с дислексией

Международная команда исследователей выявила, что дети с дислексией дольше обрабатывают визуальную информацию. Статья ученых опубликована в Journal of Neuroscience.

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В ходе эксперимента специалисты из Австралии, Великобритании, Нидерландов и США попросили 100 детей в возрасте от 6 до 14 лет — 50 с дислексией и 50 без нее — определить общее направление движущихся точек. Во время прохождения задания каждому участнику делалась электроэнцефалография, чтобы изучить активность мозга.

Исследователи выяснили, что детям с дислексией требовалось больше времени на то, чтобы выявить визуальную информацию, а точность их ответов была меньшей, чем у их сверстников. Также у них отличалась активность мозга. Притом что синхронизированная активность регионов теменной области головного мозга увеличивалась во время выполнения задания у всех участников, у детей с дислексией это происходило более медленно.

«Для того чтобы выяснить, могут ли тренировки по улучшению навыков чтения устранить эти различия в обработке визуальной информации и принятии решений или же объяснить причины дислексии, потребуются дальнейшие исследования», — сетует одна из авторов работы, ведущий научный сотрудник Центра расстройств аутистического спектра Редингского университета Кэти Мэннинг. Исследователи отмечают, что их работа свидетельствует о связи дислексии с процессом обработки информации о движении, хотя причины этого остаются неясными.