Университеты США уличили в дискриминации мужчин

Университеты США принимают множество дискриминационных программ, в которых могут участвовать только женщины. Профессор Университета Мичиган-Флинт, экономист Марк Перри в беседе с «Лентой.ру» уличил американские образовательные учреждения в дискриминации мужчин.

Ученый рассказал, что университеты Соединенных Штатов предоставляют намного больше преимуществ женщинам и представителям меньшинств. Речь идет о стипендиях, грантах, финансировании исследований, денежной помощи, на которые не может претендовать мужская часть кампуса.

Перри заключил, что в современном высшем образовании существуют очень лицемерные двойные стандарты. «Администрация не терпит дискриминации в отношении женщин, но одобряет и фактически санкционирует дискриминационные программы в отношении мужчин», — подчеркнул он. Ученый отметил, что в среднем в американских вузах есть 60-70 специальных стипендий для девушек, и чаще всего ни одной для молодых людей.

30 августа стало известно, что управление полиции британского метро создаст гендерно-нейтральную униформу для своих сотрудников, чтобы избежать дискриминации. Издание The Sun сообщило, что предыдущие варианты формы, разработанные для мужчин и женщин, могли нарушить закон о равенстве 2010 года, так как они не предусматривали отдельные комплекты одежды для небинарных и гендер-флюидных офицеров.

Радикализация феминизма стала одной из центральных тем проекта «Ленты.ру» под названием «Проблемы первого мира». Материалы объединены темой кризиса либеральных ценностей в западном мире и раскола в обществе. В них идет речь о том, как идеи свободы и всеобщего равенства превращаются в инструмент угнетения, а борьба за права одних групп людей оборачивается бесправием других.