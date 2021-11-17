Известный российский художник поучаствовал в создании клипа Оксимирона

Всемирно известный российский скульптор, график и ювелир Даши Намдаков принял участие в создании клипа для трека «Мох» рэпера Оксимирона (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров). Как уточняет «Тайга Инфо», видеоролик набрал 900 тысяч просмотров меньше чем за сутки.

В титрах клипа уточнили, что работа Намдакова появляется во время припева.

Вместе с художником над созданием иллюстраций к припеву трудились Таня Бортник, Татьяна Марзаева, Александра Пачулли, Екатерина Гришина, Диана Мальцева, Даниил Снегирев, а также Андрей Подлесных.

Ранее сообщалось, что российский скульптор Даши Намдаков променял Лондон на Забайкалье и готовится открыть дорогостоящий проект «Тужи» в бурятской глубинке. Мастер, чьи творения представлены во многих музеях и частных коллекциях планеты, поставил себе непростую задачу спасти родное село, привлечь туристов и создать новые возможности для земляков.