Маркс, Ленин и Хо Ши Мин приехали на свадьбу Энгельса в Индию

Маркс, Ленин и Хо Ши Мин собрались в выходные в штате Керала на юге Индии, чтобы посмотреть на церемонию бракосочетания Энгельса. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на местные СМИ.

Жених и гости являются членами местной коммунистической партии. При этом Энгельс и Ленин братья, а Маркс и Хо Ши Мин — сыновья местного партийного активиста. Имя невесты осталось неизвестным.

В Керале, где Коммунистическая партия правила на протяжении большей части последних шести десятилетий, по-прежнему популярны революционные имена, такие как Сталин и Троцкий. Также, по утверждению издания, в штате можно встретить людей с именем Правда в честь советской газеты.

В 2017 году морской инженер из Индии Саддам Хусейн, однофамилец казненного президента Ирака, сменил имя из-за того, что ему отказали в трудоустройстве более 40 раз. По его словам, он не понимал причину отказов, пока представители судоходных компаний, где мужчина проходил собеседования, не объяснили ему, что проблема заключалась в его имени. По мнению работодателей, оно могло вызывать подозрения у сотрудников аэропортов и тем самым осложнить работу, связанную с частыми поездками за границу.