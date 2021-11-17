Туркменским студентам пригрозили отчислением за попытку уехать в США

В Туркменабате студентов Педагогического института имени С. Сеиди попросили не пользоваться социальными сетями и пригрозили им отчислением за попытку уехать в США. Об этом сообщает Telegram-канал «Хроника Туркменистана».

Отмечается, что в вузе прошло собрание, посвященное моральному облику студентов. На мероприятии присутствовали представители городской администрации и прокуратуры.

Во время собрания ректор института рассказал, что за последнее время троих учащихся уличили в совершении поступков, порочащих звание туркменского студента. В частности, две девушки были задержаны полицией за проституцию, а один молодой человек — за воровство.

Представитель прокуратуры высказался о негативном влиянии зарубежных интернет-изданий и социальных сетей на молодежь и попросил студентов не пользоваться подобными ресурсами и VPN, а также не приносить мобильные телефоны на занятия.

В заключительном слове ректор также обратил внимание на популярность американских грин-карт среди учащихся и пригрозил студентам отчислением за попытки уехать из страны.

Ранее стало известно, что туркменские спецслужбы начали проводить воспитательные беседы с гражданами, желающими уехать в США. По данным СМИ, сотрудники министерства национальной безопасности стали отслеживать тех, кто пытается подать заявку на участие в лотерее грин-карт, и приходить к ним домой.