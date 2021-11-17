Бывший СССР
 
Последние новости
Собянин поручил сократить число мигрантов на стройках в Москве
Футболистов обвинили в применении черной магии для победы и выхода на ЧМ-2022
ЦБ рассказал о вариантах изменения ключевой ставки
Windows 10 будут реже обновлять
Московские суды эвакуировали после сообщений о минировании 
Россиянам пообещали массовое рефинансирование ипотеки
Стало известно о прекращении поставок белорусской энергии на Украину
Обвиняемого в коррупции врио вице-губернатора Владимирской области арестовали
Супруги занялись экстремальным видом спорта на отдыхе и едва не погибли
Новости партнеров
Прослушать новость

Туркменским студентам пригрозили отчислением за попытку уехать в США

В Туркменабате студентов пединститута попросили не пользоваться социальными сетями
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: velirina / Shutterstock

В Туркменабате студентов Педагогического института имени С. Сеиди попросили не пользоваться социальными сетями и пригрозили им отчислением за попытку уехать в США. Об этом сообщает Telegram-канал «Хроника Туркменистана».

Отмечается, что в вузе прошло собрание, посвященное моральному облику студентов. На мероприятии присутствовали представители городской администрации и прокуратуры.

Во время собрания ректор института рассказал, что за последнее время троих учащихся уличили в совершении поступков, порочащих звание туркменского студента. В частности, две девушки были задержаны полицией за проституцию, а один молодой человек — за воровство.

Представитель прокуратуры высказался о негативном влиянии зарубежных интернет-изданий и социальных сетей на молодежь и попросил студентов не пользоваться подобными ресурсами и VPN, а также не приносить мобильные телефоны на занятия.

В заключительном слове ректор также обратил внимание на популярность американских грин-карт среди учащихся и пригрозил студентам отчислением за попытки уехать из страны.

Ранее стало известно, что туркменские спецслужбы начали проводить воспитательные беседы с гражданами, желающими уехать в США. По данным СМИ, сотрудники министерства национальной безопасности стали отслеживать тех, кто пытается подать заявку на участие в лотерее грин-карт, и приходить к ним домой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Туркмении начали проводить воспитательные беседы с желающими уехать в США
Туркменских студентов обязали носить с собой книги Бердымухамедова
В Туркмении студентам под расписку запретили веселиться
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0611 октября

«Поставили русского медведя»

В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
15:2416 ноября

Зеленского раскритиковали за выплаты вакцинированным украинцам

14:4616 ноября

Труп полицейского найден возле линии разграничения в Донбассе

14:4716 ноября

Армения попросила у России защиты по ельцинскому договору

Бывший СССР00:01 3 октября

«Не забывайте, кто вы тут»

В Казахстане объявили войну русскому языку. Почему его считают угрозой для страны?
14:5216 ноября

Стал известен украинский политик с самым высоким антирейтингом

14:4516 ноября

Среди штурмующих польскую границу мигрантов заметили ребенка

14:1716 ноября

Двое азербайджанских военных ранены в боях на границе с Арменией

Бывший СССР00:0115 сентября
Столкновение активистов политической партии «Национальный корпус» (запрещена на территории России) с полицией

Радикальная зачистка.

Украина решила избавиться от националистов. Почему стране больше не нужна главная сила Майдана?
13:5916 ноября

Украинский депутат захотел ударить коллегу и упал сам

13:5416 ноября

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с мигрантами у границы Польши

13:4416 ноября

Лукашенко заявил о введенной поляками в заблуждение Меркель

Россия
«Я понимал, что останавливаться нельзя»
Как простые дрифтеры из России стали лучшими гонщиками в мире
Партнерский материал
20 идей по развитию России: без зависимых от азартных игр.
Как помочь людям, чрезмерно увлеченным гемблингом
В Думу внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах.
Что нужно знать о мерах по борьбе с COVID?
Все материалы
Мир
В Варшаве рассказали о ночных атаках на польскую границу
«Самцы — это ошибка природы»
Как феминизм стал радикальным движением, решившим избавить мир от власти мужчин
ЕСПЧ отказался сравнивать карантин с лишением свободы
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
Смертность от коронавируса в Европе продолжила расти
«Из белых делают козлов отпущения»
Как борьба с расизмом раскалывает Америку и ведет ее к гражданской войне?
США закупят таблетки от COVID-19 для 10 миллионов человек
Все материалы
Бывший СССР
Отречемся от старого мира.
Почему в странах бывшего СССР избавляются от памятников Ленину и советского наследия
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Их не ждут.
Как желание тысяч мигрантов прорваться из Белоруссии в Европу привело к жертвам и международному скандалу
Все материалы
Экономика
Россияне бросились скупать доллары
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.
Чем это грозит России через несколько лет?
В Кремле оценили связь «Северного потока-2» с кризисом в Европе
Что ухватить у realme в Черную пятницу.
Скидки на смартфоны и продукты экосистемы до 20 процентов
В Кремле отреагировали на приостановку сертификации «Северного потока-2»
Иллюзия стабильности.
Небольшая фирма стала крупнейшей финансовой пирамидой и манипулирует биткоином. Как ей это удалось?
В высоких ценах на нефть нашли угрозу для России
Все материалы
Силовые структуры
«Это невиданное преступление»
Как офицеры КГБ, МВД и Советской армии совершили самое дерзкое ограбление в истории СССР
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
«Это было ужасное зрелище»
25 лет назад ветераны Афганистана устроили теракт на кладбище в Москве. Кому они мстили?
Все материалы
Наука и техника
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
Друзья навек.
Роботы и дроны готовы взять на себя всю грязную и тяжелую работу. Но чем тогда займутся люди?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Брата Хабиба Нурмагомедова этапируют из Москвы в Дагестан.
Бойцу грозит десять лет тюрьмы за наезд на полицейского
Сборная России в матче против команды КипраСборная России разгромила Кипр со счетом 6:0.
Команда Карпина в шаге от выхода на чемпионат мира
Партнерский материал
Как Валерий Карпин это делает?!
Сборная России в двух шагах от ЧМ-2022. Главное — не думать о Хорватии
Все материалы
Культура
Назван исполнитель года по версии MTV Europe Music Awards
Что-то не так с Кевином.
В прокат вышел ремейк легендарной комедии «Один дома». Почему его не надо смотреть?
Сооснователя группы «Ногу свело!» обстреляли в Москве
«Танец — это жизнь!».
Навстречу XIV Международному конкурсу артистов балета и хореографов
Певица Manizha объявила о предстоящем замужестве
«Инопланетная жизнь напоминает земную»
Ученый из Кембриджа решил написать путеводитель по Галактике. Что из этого вышло?
Названа причина смерти актера из «Реальных пацанов» Игоря Бондаренко
Все материалы
Интернет и СМИ
Польские солдаты напали на трех журналистов вблизи границы с Белоруссией
Блогерша разыграла сотрудницу «Макдоналдса» и рассердила зрителей
Бенефис Евгения Петросяна на сцене Московского государственного театра эстрады. Евгений Петросян (справа) и писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. «Предупреждали, что в России трудно, но я не думал, что так»
Умер сатирик Виктор Коклюшкин. Чем он запомнится россиянам?
«Муз-ТВ» оштрафовали за гей-пропаганду
Время решать.
Весь мир оказался под тотальным контролем соцсетей. Как спасти человечество от их диктатуры?
Популярный комик рассказал о неуверенности в себе перед съемками в шоу ТНТ
«Я сталкивалась с облавами»
Самая известная россиянка в порно — об опасности, поджидающей порноактрис в сети
Все материалы
Ценности
Россиянин купил поддельный Louis Vuitton на AliExpress и едва не попал в тюрьму
FILE PHOTO - Uzbekistan's President Islam Karimov (C) poses with Kyrgyzstan's President Askar Akayev (L) and Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev while wearing presented wheat wreaths in Akmola region, near the town of Kokshetau in northern Kazakhstan, August 27, 1993. Picture taken August 27, 1993. REUTERS/Shamil Zhumatov/File PhotoТайны узбекского двора.
Какое имущество оставил Ислам Каримов родным и за что его дочь оказалась в тюрьме
Блондинки вышли из моды у молодежи
Мужчины посетили премию MTV в женских юбках и платьях
Рекламная фотосессия «Москвича-407» на ВДНХ, 1961 год«Она никогда не теряла азарта»
Советская модель покорила Европу. Как она променяла карьеру на личную жизнь?
Леди Гага посетила премьеру фильма о Gucci в старом платье его конкурента
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Женщина решила попробовать новый для себя товар и разбогатела
Рыцарь в белых трусах.
Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Девушка нашла необычный способ отомстить бывшему возлюбленному
«Первые годы были мучением»
Как россиянка переехала в Израиль за любимым, впала в депрессию и оказалась вне закона
Диетолог назвал способ меньше есть и быстрее похудеть
Россиянин приехал в Норвегию, чтобы покончить с собой.
Но неожиданно ограбил банк и испортил жизнь целому городу
Диетолог перечислила вызывающие внезапную усталость продукты
Все материалы
Страховщики перечислили самые дорогие аварии в России
Вы о них не знали: экзотические азиатские кроссоверы
Mitsubishi Xpander, Mahindra XUV700, Tata Nexon и другие
Porsche добавила в гамму Taycan седан и универсал в спортивной GTS-версии
«Поехали 2021»: на чем можно отправиться в самое отчаянное путешествие
Мотоциклы для путешествий и плавающие автомобили
У российского Volkswagen Taos появилась новая версия с автоматом
Новый турбомотор и «робот»: первый тест обновленного Kia Ceed
Что изменилось после рестайлинга
Раскрыта стоимость подписки на новую Hyundai Creta в России
Все материалы
Среда обитания
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
Дорога перемен.
В будущем Россия избавится от пробок. Как новый общественный транспорт изменит жизнь в стране?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Он бредил открытиями»
Российский адмирал шел на все, чтобы покорить Дальний Восток. Какой вышла манга о нем?
«Сложно? Да. Стоит ли оно того? Однозначно!»
Самые интересные и экстремальные места для дайвинга в России
В Ярославле откроют уникальный биопарк
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
История на вкус:
где в России можно попробовать традиционную выпечку, которая готовится по старым рецептам
600 спортсменов поучаствовали во всероссийском турнире по тхэквондо в Смоленске
Город-герой Мурманск.
Как Заполярье стало единственной территорией, где СССР не понес ни одного тяжелого поражения?
Все материалы