В США решили избавиться от замка с бриллиантами в окнах

За особняк в США с инкрустированными бриллиантами окнами попросили 35 миллионов долларов

В американском Вудстоке (штат Коннектикут) решили избавиться от замка в готическом стиле с окнами, инкрустированными бриллиантами. Владелец особняка попросил за него 35 миллионов долларов (2,6 миллиарда рублей). Объявление о продаже недвижимости опубликовано на сайте Realtor.com.

Замок построили в 2010 году — внутри него девять спален, семь санузлов, две оборудованные кухни и несколько каминов. На первом этаже есть специальное место для вечеринок — терраса площадью 418 метров с баром и сценой. Особняк окружен рвом, через который перекинут каменный мост.

К зданию площадью 1,7 тысячи квадратных метров прилегает территория в 303 тысячи квадратных метров. Кроме того, на территории есть озеро, патио и гараж на три машины. Для обслуживания такого поместья, по оценкам экспертов, потребуется не менее десяти человек.

В августе 2020 года в Великобритании выставили на продажу средневековый замок с огнедышащим драконом. Кроме этой скульптуры, в особняке есть шесть спален, собственный кинотеатр и гостевой дом. Стоимость здания оценили почти в два миллиона фунтов стерлингов (около двух миллиардов рублей).