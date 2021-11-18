Среда обитания
 
Последние новости
Путин предложил увеличить прожиточный минимум и МРОТ
«Нормандскому формату» предрекли долгий период без встреч
В РФПИ заявили о скором признании «Спутника V» в Европе
МИД ФРГ счел нарушением публикацию переписки Лаврова с Францией и Германией
Беженцев с белорусско-польской границы переместили на склад
Раскрыты подробности смерти ведущей популярной российской программы для детей 
В Башкирии арестовали сперму быков на миллионы рублей
Врач назвал четыре полезных свойства кофе
Бывшая сотрудница Zara назвала способы дешево покупать одежду бренда
В США описали применение «самого крутого» самолета в мире против С-400
Новости партнеров
Прослушать новость

В США решили избавиться от замка с бриллиантами в окнах

За особняк в США с инкрустированными бриллиантами окнами попросили 35 миллионов долларов
Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: realtor.com

В американском Вудстоке (штат Коннектикут) решили избавиться от замка в готическом стиле с окнами, инкрустированными бриллиантами. Владелец особняка попросил за него 35 миллионов долларов (2,6 миллиарда рублей). Объявление о продаже недвижимости опубликовано на сайте Realtor.com.

Замок построили в 2010 году — внутри него девять спален, семь санузлов, две оборудованные кухни и несколько каминов. На первом этаже есть специальное место для вечеринок — терраса площадью 418 метров с баром и сценой. Особняк окружен рвом, через который перекинут каменный мост.

К зданию площадью 1,7 тысячи квадратных метров прилегает территория в 303 тысячи квадратных метров. Кроме того, на территории есть озеро, патио и гараж на три машины. Для обслуживания такого поместья, по оценкам экспертов, потребуется не менее десяти человек.

В августе 2020 года в Великобритании выставили на продажу средневековый замок с огнедышащим драконом. Кроме этой скульптуры, в особняке есть шесть спален, собственный кинотеатр и гостевой дом. Стоимость здания оценили почти в два миллиона фунтов стерлингов (около двух миллиардов рублей).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Любителям лосося предложили купить старинный замок
Британский замок с огнедышащим драконом выставили на продажу
Во Франции устроили распродажу замков
Другие материалы рубрики
Среда обитания00:0127 октября

Туда и обратно.

Россияне годами покоряли Москву и другие крупные города. Почему теперь они уезжают жить в провинцию?
14:2716 ноября

Бывшие депутаты Госдумы отказались съезжать из служебного жилья

14:0116 ноября

Под Азовским морем нашли питьевую воду

13:3616 ноября

Российские власти опровергли планы отказаться от одного из главных мегапроектов

Среда обитания00:01 9 октября

«Здесь люди не могут жить»

Что на самом деле творилось на съемках легендарного «Квартирного вопроса»
13:2216 ноября

Российский журналист рассказал о жизни во Франции

12:5616 ноября

В России возобновили работу над новой мегатрассой

12:5516 ноября

Спасение планеты обошлось Джеффу Безосу дороже полетов в космос

Среда обитания00:0116 августа

Точка невозврата.

Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
12:2516 ноября

Названы самые грязные города России

11:5616 ноября

Названы районы Новой Москвы с самым сильным ростом цен на новостройки

11:2516 ноября

В Москве зафиксировали рекорд по ипотеке

Россия
Рашкин признался в убийстве лося на охоте.
Депутата хотят лишить неприкосновенности, ему грозит тюремный срок
У подмосковного торгового центра неизвестные избили подростка
«Наряд приезжал, а у нас — шум, гам, портвейн»
 
«Учитель года России» призвала регулярно вакцинироваться от коронавируса
Путин предупредил о возможности новых волн COVID-19 в России
Все материалы
Мир
«Самцы — это ошибка природы»
Как феминизм стал радикальным движением, решившим избавить мир от власти мужчин
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
«Из белых делают козлов отпущения»
Как борьба с расизмом раскалывает Америку и ведет ее к гражданской войне?
Вот — правый поворот.
Кого в Европе называют наследниками Гитлера и почему из-за них общество оказалось на грани раскола
Все материалы
Бывший СССР
В Белоруссии увидели в звонке Меркель признаки здравомыслия ЕС
«Они скорее умрут в Европе, чем вернутся домой»
Как мигранты на границе с Польшей изменили жизнь в Белоруссии
На Украине назвали распад России делом одного поколения
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Армения сообщила о новой перестрелке на границе с Азербайджаном
Опубликовано расследование об аресте 33 российских наемников в Минске.
В подготовке операции участвовал лично Зеленский
Украина сообщила о трехуровневом плане сдерживания России
Все материалы
Экономика
Полиция арестовала четверых сотрудников колхоза «Россия» по обвинению в краже
В России оценили рост цен на продукты в следующем году
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.
Чем это грозит России через несколько лет?
Китайский миллиардер продал часть имущества ради проблемного застройщика
Иллюзия стабильности.
Небольшая фирма стала крупнейшей финансовой пирамидой и манипулирует биткоином. Как ей это удалось?
В Китае рассказали о продаже запасов нефти после просьбы США
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Все материалы
Силовые структуры
«Это невиданное преступление»
Как офицеры КГБ, МВД и Советской армии совершили самое дерзкое ограбление в истории СССР
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
«Это было ужасное зрелище»
25 лет назад ветераны Афганистана устроили теракт на кладбище в Москве. Кому они мстили?
Все материалы
Наука и техника
Российские беспилотники заинтересовали иностранных заказчиков
Портрет Иосифа Сталина на бульваре Унтер-ден-Линден в Берлине. Лето 1945 года«Мы совершенно не были готовы к оккупации»
Как Сталин управлял Германией после победы над нацизмом
Раскрыта новая особенность iPhone 14
В Великобритании рассказали о «гонке против русских» за утерянный F-35
Маск назвал срок орбитального полета самой большой в мире ракеты
Все материалы
Спорт
Футболист заявил о похищении женой и попал в тюрьму
Виктор Хатулев (слева)«Он был парень заводной»
Звезду советского хоккея ждали в НХЛ. Почему он бросил спорт и умер, не дожив до 40 лет?
В Госдуме оценили драку из-за российского флага во время матча сборной Украины
«При нормальной погоде был бы другой матч»
Как сборная России упустила прямую путевку на ЧМ-2022 из-за нелепого автогола
Появились подробности нападения тестя Кокорина на главу крупной IT-компании
Тесть Кокорина объяснил нападение на главу крупной IT-компании
Брата Хабиба Нурмагомедова этапируют из Москвы в Дагестан.
Бойцу грозит десять лет тюрьмы за наезд на полицейского
Все материалы
Культура
Сценарист фильма «Ржавчина» подала в суд на Болдуина из-за стрельбы
Коррозия металла.
Зачем Ридли Скотт снял рыцарскую драму с Мэттом Дэймоном и перекрашенным в блондина Беном Аффлеком?
Брэдли Купер впервые ответил на слухи об измене Ирине Шейк с Леди Гагой
Новые пространства культуры.
О модельных муниципальных библиотеках
На Трэвиса Скотта и Дрейка подали в суд 125 человек
Театр воспитания.
Как реализуется проект «Школьная классика»
Звезда «Гарри Поттера» прокомментировала съемки спецэпизода
Все материалы
Интернет и СМИ
Врач назвал три самых полезных для диабетиков продукта
«Мир должен очнуться»
Чем на самом деле опасны соцсети и как они продают доступ к умам миллиардов людей
Мать показала счет за роды в больнице и удивила зрителей суммой
Малышева рассказала о неожиданных свойствах свинины
Хозяйка популярного пса из мемов воссоздала в жизни вирусную шутку с собакой
Бенефис Евгения Петросяна на сцене Московского государственного театра эстрады. Евгений Петросян (справа) и писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. «Предупреждали, что в России трудно, но я не думал, что так»
Умер сатирик Виктор Коклюшкин. Чем он запомнится россиянам?
Все материалы
Ценности
Россиянин купил поддельный Louis Vuitton на AliExpress и едва не попал в тюрьму
FILE PHOTO - Uzbekistan's President Islam Karimov (C) poses with Kyrgyzstan's President Askar Akayev (L) and Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev while wearing presented wheat wreaths in Akmola region, near the town of Kokshetau in northern Kazakhstan, August 27, 1993. Picture taken August 27, 1993. REUTERS/Shamil Zhumatov/File PhotoТайны узбекского двора.
Какое имущество оставил Ислам Каримов родным и за что его дочь оказалась в тюрьме
Блондинки вышли из моды у молодежи
Мужчины посетили премию MTV в женских юбках и платьях
Рекламная фотосессия «Москвича-407» на ВДНХ, 1961 год«Она никогда не теряла азарта»
Советская модель покорила Европу. Как она променяла карьеру на личную жизнь?
Леди Гага посетила премьеру фильма о Gucci в старом платье его конкурента
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Женщина решила попробовать новый для себя товар и разбогатела
Рыцарь в белых трусах.
Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Девушка нашла необычный способ отомстить бывшему возлюбленному
«Первые годы были мучением»
Как россиянка переехала в Израиль за любимым, впала в депрессию и оказалась вне закона
Диетолог назвал способ меньше есть и быстрее похудеть
Россиянин приехал в Норвегию, чтобы покончить с собой.
Но неожиданно ограбил банк и испортил жизнь целому городу
Диетолог перечислила вызывающие внезапную усталость продукты
Все материалы
В российской линейке Honda осталась только одна модель
Не только Rapid и Polo: бюджетные модели группы Volkswagen не для нас
Доступные модели Volkswagen Group со всего мира
Объявлены финалисты конкурса «Американский автомобиль года»
Вы о них не знали: экзотические азиатские кроссоверы
Mitsubishi Xpander, Mahindra XUV700, Tata Nexon и другие
Представлен огромный электрокар Kia EV9
«Поехали 2021»: на чем можно отправиться в самое отчаянное путешествие
Мотоциклы для путешествий и плавающие автомобили
Hyundai показала концепт будущего флагмана с «гостиной» в салоне
Все материалы
Среда обитания
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
Дорога перемен.
В будущем Россия избавится от пробок. Как новый общественный транспорт изменит жизнь в стране?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Он бредил открытиями»
Российский адмирал шел на все, чтобы покорить Дальний Восток. Какой вышла манга о нем?
«Барбаросса, сброшенная с рельсов»
Как битва под Смоленском сорвала главный план Гитлера?
В музее-усадьбе Рахманинова запустят виртуальные экскурсии
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
На пути к Белому морю.
Почему Карелия — лучший регион для рафтинга в России?
Россияне повально захотели провести Новый год в трех городах страны
«Сложно? Да. Стоит ли оно того? Однозначно!»
Самые интересные и экстремальные места для дайвинга в России
Все материалы