Врач назвал четыре полезных свойства кофе

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал четыре полезных для организма свойства кофе. Специалист также объяснил, какое количество кофе в день считается нормой. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», выпуск доступен на YouTube.

По словам Гинзбурга, кофе повышает чувствительность тканей к инсулину. Благодаря этому напиток снижает уровень сахара в крови. «Эффект снижения уровня сахара в крови актуален при сахарном диабете второго типа», — добавил диетолог. Гинзбург также рассказал, что кофе обладает противоопухолевым эффектом. Он способен защищать от рака печени, меланомы и опухолей других локализаций, отметил врач.

К полезным свойствам этого продукта специалист отнес и то, что он снижает вероятность потери слуха у мужчин. «В эпидемиологических исследованиях было показано, что в течение 10-15 лет наблюдения возрастная потеря слуха у мужчин, которые употребляют по три-четыре чашечки кофе в день, выражена меньше», — объяснил Гинзбург. Четвертой ценной для организма особенностью кофе стало значительное снижение риска заболеваний сердечно-сосудистой системы и болезни Альцгеймера.

При этом врач обратил внимание зрителей, что полезные эффекты кофе проявляются при его умеренном потреблении. Таковым является три-четыре чашки напитка в день, сказал доктор.

Ранее Гинзбург назвал три полезных продукта для людей с диабетом второго типа. По словам специалиста, благоприятно на течение болезни влияют гречка, фасоль и имбирь.