Стилисту Сергею Звереву стало стыдно за российских депутатов

Российскому стилисту и шоумену Сергею Звереву стало стыдно за российских депутатов. В этом он признался в разговоре с «Радиоточкой НСН».

По словам знаменитости, он рад продолжать отстаивать интересы граждан без статуса депутата. Известно, что Зверев не прошел в нижнюю палату парламента на сентябрьских выборах, где набрал 7,46 процента голосов по итогам народного голосования.

«У нас депутаты воспринимаются как преступники, которые против народа. Я еще думаю: господи, как хорошо, что я не прошел в депутаты, набрав большее количество голосов. Я набрал голосов больше всех, Иркутск — город маленький, об этом мне рассказывали люди, которые были на местах, когда шло голосование», — пояснил свою позицию стилист.

Кроме того, в беседе с журналистами он поблагодарил своих сторонников. «Огромное спасибо всем, кто меня поддерживал, всем, кто не опускает руки и продолжает бороться. Эти люди очень переживают за нашу природу, за нашу родину», — высказался он.

О том, что Сергей Зверев примет участие в выборах в Госдуму от республики Бурятия, представляя партию «Зеленые», стало известно в июле. Стилист заявлял, что сумеет избраться в парламент, где намерен поднимать вопросы в области экологии.

В ноябре 2020 года в своем Instagram-аккаунте шоумен впервые рассказал о намерении начать политическую карьеру. Зверев отметил, что в его социальные сети поступает множество предложений стать депутатом Госдумы от Бурятии. При этом он обратил внимание на то, что сообщения поступают не только от жителей республики, но и от других россиян.