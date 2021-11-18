Дуров ответил на критику рекламы в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров ответил на критику рекламы в мессенджере. В своем Telegram-канале он заявил, что разработчики приложения уже исправляют проблемы, связанные с внедрением новой функции.

«Мы исправляем проблемы с рекламой, которая уже запущена. Некоторые администраторы крупных каналов в Telegram уже размещают рекламу в виде обычных сообщений. Мы надеемся, что спонсируемые сообщения обеспечат более удобный и менее хаотичный способ продвижения каналов и ботов», — сообщил основатель мессенджера.

Он уточнил, что пока реклама в мессенджере работает в тестовом режиме. По словам Дурова, после того, как рекламные сообщения начнут полностью функционировать, это позволит Telegram покрывать основные расходы, а также делить доходы от рекламы с администраторами каналов, в которые транслируются спонсируемые сообщения. Он также отметил, что такой подход к распределению дохода от рекламы будет честным.

Кроме того, основатель мессенджера подчеркнул, что рекламные сообщения будут появляться только в каналах — в личных переписках их не будет.

Дуров также обратил внимание на то, что Telegram, в отличие от WhatsApp, не распространяет информацию о своих пользователях. «WhatsApp уже делится пользовательскими данными с рекламодателями, хотя сами они рекламу не внедряют. Однако в Telegram рекламодатели никогда не получат ваши личные данные, — заявил основатель мессенджера. — Интернет-реклама больше не должна быть синонимом нарушения конфиденциальности пользователей».

Рекламные сообщения появились в Telegram в начале ноября. В каналах, на которые подписаны более тысячи человек, начали появляться сообщения с пометкой Sponsored.