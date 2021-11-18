Прилетающих в Хургаду россиян призвали быть внимательнее по одной причине

АТОР: с 20 ноября в Хургаде для оплаты ПЦР-теста будут принимать только карты Visa

Представители компании Anex Tour сообщили, что с 20 ноября в аэропорту Хургады изменится система оплаты ПЦР-тестов на коронавирус. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

У прилетающих на египетский курорт туристов будут принимать только классические карты международной платежной системы Visa. Карты Visa Electron, Mastercard, AmEx и «Мир» для оплаты не подойдут. Кроме того, эксперты призвали быть внимательнее с наличными деньгами, которыми также нельзя будет расплатиться за тест.

Однако отмечается, что в аэропорту Шарм-эш-Шейха правила остаются прежними — оплата возможна как в долларах США, так и в местной валюте. Туристов предупредили, что по техническим причинам продолжительность процедуры может занять несколько часов.

Ранее в ноябре эксперты АТОР раскрыли оптимальную стоимость отдыха на курортах Египта зимой. Средняя цена тура с размещением в пятизвездочном отеле с питанием «все включено» начинается от 96 тысяч рублей на двоих. Речь идет о путевках с вылетом из России 23 декабря.