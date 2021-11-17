Россиян замотивировали тратить в Египте больше денег

Министерство финансов Египта запланировало провести модернизацию системы возврата НДС с покупок, совершенных иностранными гражданами. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Так, процедуру возврата налога сделают более быстрой и простой, чтобы у иностранных путешественников, в том числе россиян, появилась мотивация тратить больше денег во время отдыха.

Отмечается, что киоски Tax Free откроются в международных аэропортах республики, а вернуть налог с покупок станет возможным, если сумма одного чека составит более 1,5 тысячи египетских фунтов (около 95 долларов).

Как уточняет источник, на арабском курорте российские путешественники чаще всего приобретают сувениры, предметы интерьера ручной работы, одежду, хлопковый текстиль и электронику. Пилотный вариант новой системы возврата налога должен заработать до конца этого года в Шарм-эш-Шейхе. В 2022 году схему внедрят в других международных аэропортах и морских портах Египта.

Ранее в ноябре россиянам раскрыли оптимальную стоимость путевок на курорты Египта зимой. Так, десятидневный пакетный тур зимой на курорты Хургады и Шарм-эш-Шейха обойдется в среднем от 96 тысяч рублей на двоих.