Ионный двигатель на йоде испытали в космосе

Команда французских исследователей разработала и впервые испытала на околоземной орбите ионный двигатель, в котором в качестве ракетного топлива используется йод. Статья ученых опубликована в журнале Nature.

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Использующиеся в настоящее время в спутниках электрические ракетные двигатели создают тягу, используя электроэнергию для ускорения ионов газа-пропеллента — чаще всего ксенона. Однако он содержится на Земле в незначительных количествах, требует дорогостоящего производства и хранения под давлением. Возможной альтернативой ему может стать йод — он дешевле и распространеннее, его можно хранить в твердом виде.

Специалисты из французской компании ThrustMe разработали силовую установку на йоде и установили ее на спутник CubeSat, который был запущен китайской ракетой «Чанчжэн-6» в ноябре 2020 года на солнечно-синхронную орбиту на высоте в 480 километров над Землей. Всего до марта 2021 года в космосе было проведено 11 тестовых запусков двигателя длительностью 80-90 минут. Йод показал себя не только конкурентоспособным горючим, отмечают исследователи, но и продемонстрировал более высокую степень ионизации, чем ксенон.

По мнению исследователей, результаты испытаний помогут ускорить внедрение альтернативных источников ракетного горючего космической индустрией. Йод позволяет миниатюризировать и упростить двигательные системы, подчеркивают они.

