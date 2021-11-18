В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Индию

Президент России Владимир Путин действительно может отправиться в Индию, однако точные даты визита станут известны позднее. Так в беседе с РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в индийской прессе сообщения о том, что российский лидер приедет на переговоры, запланированные на 6 декабря.

«Действительно, на повестке дня есть подготовка визита президента Путина в Индию», — рассказал официальный представитель Кремля. Он также заверил, что точные даты визита будут названы позже.

Источники издания The Hindu тем временем сообщают, что во встрече будут принимать участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также глава МИД Субраманиям Джайшанкар и министр обороны страны Раджнатх Сингх. Указывается, что новый диалог планируется провести в формате «2+2».