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Полицейские спасли питавшегося ягодами заблудившегося в тайге вахтовика

МВД: томские полицейские спасли заблудившегося в тайге вахтовика, который ушел на охоту
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Фото: МВД

Полицейские в Томской области разыскали и спасли рабочего-вахтовика, заблудившегося в тайге. Мужчина пять дней питался замороженными ягодами. Об этом сообщили в региональном упралении МВД.

По данным ведомства, 14 ноября в дежурную часть поступило сообщение о пропаже человека с территории вахтового поселка, расположенного в 200 километрах от населенного пункта Белый Яр. 10 ноября рабочий ушел на охоту и не вернулся.

Прибывшим на место полицейским вахтовики показали направление, в котором ушел их товарищ. Правоохранители добрались до болотистой местности на снегоходах, дальше пришлось идти пешком в сторону предполагаемого маршрута охотника. Спустя несколько километров сотрудникам МВД удалось обнаружить следы, припорошенные снегом. По ним полицейские смогли установить местонахождение потерявшегося охотника.

50-летнего мужчину нашли в семи километрах от вахтового поселка. Он прятался от ветра возле лежащего на земле дерева и грелся у костра. Полицейским охотник рассказал, что заблудился в тайге, подвернул ногу и идти дальше самостоятельно уже не смог. Вместо этого он пять дней ждал помощи, питаясь замороженными ягодами и водой из ледяных ручьев.

Полицейские оказали ему необходимую первую помощь и на руках вынесли обессилевшего мужчину из леса. Они помогли ему добраться до снегохода и довезли до вахтового поселка.

В июне американский турист заблудился в горах вблизи американского города Норт-Бенд, штат Вашингтон. 18 июня 25-летний Эндрю Деверс (Andrew Devers) отправился в пеший поход и вовремя не вернулся. Спасатели организовали поиски мужчины, но 25 июня операция была приостановлена. Утром в воскресенье, 27 июня, его обнаружил бегун вблизи начала тропы вдоль реки Мидл Форк Сноквалми. Американец рассказал, что все это время пил воду из реки и питался ягодами, чтобы выжить.

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