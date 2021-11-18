Захарова посоветовала главреду la Repubblica топить дом своими газетами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала главному редактору итальянской газеты la Repubblica Маурицио Молинари топить дом своими газетами. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале дипломата в ответ на статью «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу».

Захарова напомнила журналисту, что Италия ежегодно получает от России до 20 миллиардов кубометров газа, и предложила топить дом своими газетами, если российское топливо ему не нравится.

«Ни разу Москва не подвела и не обманула Рим по поставкам газа. Как совесть итальянского журналиста позволяет Вам в таком хамском тоне высказываться о российских поставщиках углеводородов? Лично Вам, господин Молинари, не нравится российский газ? Отлично. У меня есть прекрасная идея – Маурицио, топите свой дом газетой la Repubblica в знак протеста», —написала Захарова.

Она посоветовала Молинари напечатать "одно предложение правды", что Россия является самым надежным поставщиком газа для Европы.