Захарова пристыдила ЕС за антигуманные методы борьбы с мигрантами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила страны ЕС в бесчеловечности и назвала антигуманными меры, применяющиеся в отношении мигрантов на польско-белорусской границе. Об этом дипломат заявила на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

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По словам Захаровой, Запад потерял ответственность за судьбы наций, а от их «позиций поборников прав человека не осталось и следа». «Есть точный, холодный, где-то примитивный, а во многом даже бесчеловечный расчет в том, как выгоднее и правильнее, с их точки зрения, разрешать ситуацию в пользу самих себя», — сказала она.

Дипломат пристыдила европейские страны за их методы борьбы с мигрантами в условиях кризиса. «Помимо того что эти люди находятся там продолжительное время, помимо того что они и так, в общем-то, пришли не от хорошей жизни, так их еще поливают водой на холоде — и это холод, который для них непривычен, и это дети и женщины — так их еще поливают газом, им угрожают применением оружия и применяют к ним физическую силу», — возмутилась представитель МИД.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе. Предполагается, что Минск использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывает на этом.

Кризис обострился 16 ноября, когда часть беженцев попыталась прорваться на территорию Польши. В ответ поляки применили спецсредства, в результате инцидента пострадали военные, мигранты и журналисты. Затем Лукашенко дал указание разместить нелегалов в логистическом центре.