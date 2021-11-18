В Госдуме предложили запретить продажу метилового спирта

В Государственной Думе предложили запретить продажу метилового спирта. Соответствующее письмо с инициативой в правительство отправил член думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, пишет «Газета.Ru».

По его словам, это необходимо в связи с «чудовищными последствиями от бесконтрольной реализации метилового спирта», а также наличием аналогов для промышленных, бытовых целей. Он также добавил, что профильные министерства не могут обеспечить безопасность россиян в данной сфере.

«Действующие законодательные нормы по защите здоровья граждан, ограничения попадания яда, а метиловый спирт – это смертельный яд, не просто недостаточны, они не работают», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Казани компания из 19 человек в возрасте от 20 до 22 лет отдыхала в коттедже и распивала суррогатный алкоголь — пятилитровую канистру водки без маркировки, которую молодые люди приобрели у неизвестного лица. Большая часть из них 16 ноября попала в больницу с признаками отравления метанолом.