Осужденному за похищение офицера ФСБ смягчили приговор

Апелляционная инстанция Мособлсуда смягчила на полгода наказание 40-летнему белорусу Андрею Цейко, осужденному за похищение и вывоз на Украину бывшего офицера ФСБ Романа Фиалковского в 2018 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката подсудимого Александра Мелешко.

По его словам, после рассмотрения жалобы защиты на приговор судебная тройка изменила квалификацию содеянного с разбоя (статья 162 УК РФ) на грабеж (статья 161 УК РФ), считающийся менее тяжким преступлением. Кроме того, был исключен квалифицирующий признак об опасном вреде для здоровья — речь идет о якобы примененном преступниками при похищении потерпевшего уколе неустановленным парализующим препаратом, поскольку следствием не была проведена экспертиза.

В итоге Цейко снизили срок с 10 лет лишения свободы до 9,5 лет. Он был осужден в мае Домодедовским судом Московской области, который признал его виновным в похищении, разбое, вымогательстве.

Как установил суд, в августе 2018 года на коттедж Фиалковского ночью напали Цейко с двумя земляками. Они укололи чекиста неким препаратом и увезли на его же автомобиле Range Rover Sport. По дороге похитители вымогали у заложника 50 миллионов рублей и переоформили на себя его машину. Затем Фиалковского переправили на Украину и там держали в подвале, но потом отпустили. При возвращении на родину чекиста задержали на границе сотрудники Службы безопасности Украины, которые при обыске у него изъяли авторучку для скрытой аудиозаписи, съемный накопитель с секретными данными и военный билет с записью о службе в ФСБ. Его обвинили в контрабанде шпионской техники, оштрафовали и отпустили. В России Фиалковский написал заявление на Цейко, работавшего строителем в Санкт-Петербурге, его сообщников не смогли задержать, потому что они были на Украине.

Цейко своей вины не признал, рассказав другую версию произошедшего. Он настаивает, что чекист продал его приятелям машину, на которой они собирались ехать на Украину. К ним напросился Фиалковский, также собиравшийся туда по делам. По дороге вся компания активно выпивала. Украинские власти разыскивают Фиалковского, заподозрив его в сборе данных о группировке войск в Донбассе.