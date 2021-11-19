В Казахстане прошел митинг противниц вакцинации

В Нур-Султане многодетные матери вышли на митинг против вакцинации от коронавируса

В Нур-Султане прошел митинг многодетных матерей-противниц вакцинации от COVID-19. Об этом пишет «Sputnik Казахстан».

19 ноября протестующие женщины пришли к Министерству здравоохранения Казахстана и потребовали отставки его главы Алексея Цоя. В пресс-службе ведомства заявили, что митингующие выступали как против вакцинации детей, так и прививок от коронавируса в целом.

После неудачных попыток прорваться в правительственное здание женщины, взявшись за руки, выстроились в цепь вдоль соседнего проспекта и стали выкрикивать антиваксерские лозунги.

К протестующим попытались обратиться представители администрации Есильского района, однако многодетные матери забросали их снежками. Спустя некоторое время митингующие разошлись. Полиция никого не задерживала.

В июле в Нур-Султане между противниками прививок от COVID-19 и представителями Минздрава произошла стычка. Возмущенные активистки пришли на встречу с чиновниками ведомства, однако разговор на повышенных тонах между ними перерос в потасовку.