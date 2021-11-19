Названа самая популярная в России соцсеть

В Brand Analytics признали Instagram самой популярной по числу пользователей соцсетью в РФ

Система мониторинга социальных медиа Brand Analytics назвала самые популярные в России соцсети. Статистика представлена в исследовании аналитиков в ежегодном отчете за октябрь 2021 года, сообщает «РИА Новости».

При составлении рейтинга компания ориентировалась на число активных пользователей соцсети, а также на количество сообщений в месяц. По первому показателю в России лидирует Instagram. «Число активных авторов в соцсети [в Instagram] в октябре 2021 года составило 38,1 миллиона», — указано в исследовании. «ВКонтакте» в этой категории оказалась на втором месте с 23,8 миллиона авторов в месяц. Третьим стал YouTube с 8,5 миллиона активных юзеров.

Материалы по теме «Все превращаются в товар» Люди по всему миру отказываются от секса, любви и брака. Почему в этом виноват интернет? «Мы просто зомби» Миллионы людей во всем мире страдают от одиночества и тревоги из-за соцсетей. Как с этим бороться?

Однако в рейтинге по общему числу сообщений первое место заняла соцсеть «ВКонтакте». Согласно исследованию, в месяц пользователи соцсети отправляют друг другу 408,8 миллиона сообщений. Instagram в этой категории значительно уступил российскому конкуренту, оказавшись на втором месте с 135,3 миллиона отправленных посланий. На третьей строчке списка «Одноклассники» с 88,5 миллиона сообщений.

Компания также опубликовала данные о том, как на выбор соцсетей влияет пол. Согласно отчету, Instagram больше популярен у женщин. Девушек в соцсети 77,9 процента, в то время как юзеров-мужчин — 22,1 процента. Во «ВКонтакте» разрыв не такой явный — 45,1 процента авторов составляют мужчины, а 54,9 процента — женщины. Мужчины лидируют по числу авторов на YouTube, где их 60,2 процента.

Ранее аналитики технологической компании VK рассказали, сколько россиян писали негативные комментарии в сети. Согласно исследованию, 43 процента людей создавали отрицательные комментарии или посты. Итоги опроса показали, что большинство из них хотели предупредить о чем-либо других юзеров и привлечь к себе внимание.

