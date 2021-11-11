Названо количество пишущих негативные комментарии в интернете россиян

Аналитики назвали количество россиян, которые когда-либо писали негативные комментарии в сети. Об этом стало известно «Ленте.ру» из исследования технологической компании VK на базе исследовательской платформы с UX-лабораторией VK и консалтинговой фирмой UXSSR.

По данным опроса, 43 процента россиян признались, что оставляли негативные комментарии или делали такие публикации в интернете. Большая часть агрессоров хотела предупредить других пользователей о чем-либо (42 процента) или восстановить справедливость (29 процентов).

«Исследование показало, что большинство людей (43 процента) использует негативные комментарии и посты в соцсетях, чтобы привлечь к себе внимание, а, по мнению 35 процентов, с их помощью можно публично осудить виновника», — рассказали специалисты.

Также эксперты узнали, что 39 процентов агрессоров испытывали злость и гнев во время написания негативных комментариев и постов. 12 процентов остались недовольны своими действиями, лишь 5 процентов испытали стыд или вину после этого. Кроме того, 70 процентов участников исследования не увидели ничего плохого в размещении персональных данных обидчика в публичном пространстве.

Особое внимание исследователи уделили теме мизогинии — ненависти или неприязни по отношению к женщинам. Основными причинами, по которыми женщины пишут негативные замечания друг другу, участники опроса назвали зависть (25 процентов) и комплексы (24 процента).

Также в список попали ревность к другим женщинам (15 процентов), обвинение других женщин в излишней откровенности (13 процентов), плохое воспитание (7 процентов), разница в религиозных взглядах (5 процентов), повышенные требования и идеализация женщины (12 процентов). По мнению 14 процентов респондентов, причина плохих постов в том, что другие женщины не заслужили того, что имеют.

24 процента участников опроса предположили, что мужчины чаще всего оставляют негативные комментарии женщинам из-за психологических травм.

Для исследования эксперты опросили около трех тысяч человек, а также провели 21 фокусное онлайн-интервью.