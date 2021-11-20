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Появилось видео проката 14-летней фигуристки Тутберидзе с уникальным прыжком

Первый канал опубликовал видео программы фигуристки Аделии Петросян на Кубке России
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Российская фигуристка Аделия Петросян прыгнула каскад из четверного риттбергера и двойного тулупа в произвольной программе на Кубке России в Перми. Видео было опубликовано на YouTube-канале Первого канала.

1tv

Петросян стала первой в истории женского катания, кому удалось исполнить четверной риттбергер на соревнованиях. Она выступала под песню Билли Айлиш No time to die. За прокат 14-летняя спортсменка получила 147,15 балла и заняла второе место на турнире, набрав в сумме 213,26 балла.

Аделия Петросян тренируется под руководством Этери Тутберидзе. В прошлом сезоне она стала победительницей Кубка России среди юниоров.

Первой в истории женского одиночного катания исполнительницей четверного сальхова, тулупа и лутца в рамках официального соревнования стала россиянка Александра Трусова. Она также тренируется под руководством Тутберидзе.

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