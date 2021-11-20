Умер актер из сериалов «Доктор Хаус» и «Менталист» Арт ЛаФлер

Американский актер Арт ЛаФлер скончался, сообщила в Facebook его вдова. Десять лет артист боролся с болезнью Паркинсона и умер в возрасте 78 лет.

«Мне очень повезло, что 43 года я провела в отношениях с мужчиной, который заботился обо мне и которого я обожала. Арт был больше жизни, и значил для нас целый мир», — написала она.

ЛаФлер сыграл во множестве фильмов и сериалов, таких как «Доктор Хаус» и «Менталист». Актер родился в штате Индиана в 1943 году, а первую роль сыграл на американском телевидении в 1978 году.

20 ноября также стало известно о кончине ряда советских артистов. Народный артист Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет. В октябре он лечился от коронавируса, причиной смерти назвали полиорганную недостаточность. Актер Георгий Шахер скончался на 76-м году. Советский и украинский актер Георгий Морозюк ушел из жизни в возрасте 77 лет.