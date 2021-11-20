В Госдуме усомнились в правильности оценки Сурковым нулевых годов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал статью Владислава Суркова, опубликованную в издании «Актуальные комментариеи». Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат усомнился в правильности оценки последних 20 лет, которую дал бывший заместитель главы администрации президента. По его мнению, нулевые годы были не «золотым веком», а периодом сдерживания социальных потрясений после разрушения советской системы.

Всякая система проходит некий период становления и развития, и если мы возьмем советскую власть, просуществовавшую более 70 лет в нашей стране ... за этот период было многое достигнуто, страна была вырвана из Первой мировой войны, успешно справилась с иностранной интервенцией, начала мирное строительство и довольно быстро стабилизировала ситуацию. Но эта стабилизация еще не может считаться расцветом потому, что между стабилизацией после разрухи и достижением периода расцвета всегда лежит какой-то исторический период, который позволяет «заживить раны» Дмитрий Новиков первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Новиков заметил, что золотым веком можно было бы назвать эпоху Брежнева, к началу которой период становления советской власти и борьба с фашизмом остались позади.

В статье Суркова утверждается, что в начале третьего тысячелетия российская вертикаль власти остановила лавину социального хаоса и вытянула страну «из-под завалов перестройки». «Двадцать лет стабильности, которых не хватило Столыпину, теперь у нас есть. И еще будут, — написал бывший заместитель главы Администрации президента. — Вертикаль, порядок и скрепы гарантированы. Эти годы, точно, когда-нибудь станут вспоминать как золотой век».