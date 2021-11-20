Российская атомная подлодка провела торпедную стрельбу в Баренцевом море

Атомный подводный ракетный крейсер отработал применение торпедного оружия по подводной цели. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Северный флот.

«Торпедная атака была выполнена при плавании кораблей на глубине около 100 метров. Стрельба проводилась практическим боезапасом (без боевой части)», – говорится в сообщении.

Уточняется, что учения прошли в двустороннем формате. «Противодействие крейсеру оказывала многоцелевая атомная подводная лодка одного из соединений подводных сил Северного флота. В ходе тактического противолодочного учения экипаж подводного крейсера отработал подводное маневрирование, уклонение от атаки противника и плавание в различных режима», — пояснили в Северном флоте.

После учебной стрельбы торпеду подняли из воды с помощью катера-торпедолова и доставили на базу.

