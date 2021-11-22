Посольство Украины поздравило Латвию с Днем независимости песней про Бандеру

Персонал посольства Украины поздравил Латвию с Днем независимости песней «Батько наш Бандера», посвященной идеологу украинского национализма Степану Бандере. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист медиагруппы «Россия Сегодня» Алексей Стефанов.

На опубликованном видео дипработники выстроились в шеренгу и после команды оператора начали петь первый куплет песни.

В конце октября флешмоб с исполнением песни про Бандеру запустили украинские тиктокеры. В соцсетях стали распространяться видео, на которых подростки в разных местах и ситуациях исполняют данную композицию.

В годы Второй мировой войны Степан Бандера возглавлял сотрудничавшую с нацистами Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в России). Под его руководством радикалы осуществляли этнические чистки поляков, русских, евреев и цыган на территории Украины, а также участвовали в совместных с вермахтом и СС антипартизанских операциях.