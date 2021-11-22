Оценена роль советской власти в разжигании армяно-азербайджанского конфликта

Трагедия «Черного января» в Баку в 1990 году, которая разворачивалась в эпоху перестройки на фоне карабахского конфликта, была создана искусственно. Такую оценку событий в интервью «Ленте.ру» дал конфликтолог и правозащитник Ариф Юнусов в рамках спецпроекта к 30-й годовщине распада Советского Союза.

Он отметил, что действия советской власти сыграли ключевую роль в трагедии, способствовавшей разжиганию армяно-азербайджанского конфликта — ей предшествовало решение президента СССР Михаила Горбачева назначать первым секретарем компартии Азербайджанской ССР Абдурахмана Везирова.

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«Его задачей была тотальная зачистка местного политического поля от Гейдара Алиева и всех его сторонников (...). За один год он уволил порядка тысячи человек из высших партийных и правительственных эшелонов. Но оказалось, что построенная Алиевым система, как гидра: убирается одна голова, а на замену ей вырастает другая», — рассказал конфликтолог.

Он добавил, что в январе должно было состояться совместное заседание Генеральной прокуратуры СССР и Генеральной прокуратуры Азербайджанской ССР, на котором следственная группа отчиталась бы о проделанной работе по выявлению фактов коррупции и нарушения законодательства. После этого против Алиева и членов его команды должны были возбудить уголовные дела.

«Нужно было кровопролитие, которое отвлекло бы внимание (...). Армянские погромы — это не борьба азербайджанцев против диктата Москвы в рамках национального движения, не борьба против армян. Это результат той задачи, которую Алиев поставил перед [Нейматом] Панаховым и другими его сторонниками, чтобы не допустить свержения своей команды. Он готовился прийти к власти. И действительно, после 20 января ни о какой совместной сессии прокуратуры и пленуме ЦК КП Азербайджанской ССР уже не было и речи. Следователи разошлись, Везиров потерял свою власть. Все рухнуло, Алиев победил», — сказал Юнусов.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» Юнусов назвал причины национальных конфликтов в позднем СССР. По его мнению, проблема крылась в самой структуре Советского Союза, в котором национальные республики получили широкую автономию и собственную местную элиту.

«Черный январь» — подавление протестов подразделениями Советской армии в ночь на 20 января 1990 года в столице Азербайджанской ССР — городе Баку. В ходе операции по пресечению массовых беспорядков были убиты более 100 и ранены около 700 мирных жителей. Официально советские войска вводили в город для защиты армянского населения. Однако беспорядки, прокатившиеся по Баку, к тому времени уже закончились, и военнослужащие, стоявшие все это время на окраине города, не вмешивались в происходящее. «Черный январь» стал переломным моментом в истории Азербайджанской ССР и толчком к выходу республики из состава Советского Союза.