Лаборатории для производства российской вакцины поразили Минздрав Израиля

Участники делегации Израиля были поражены уровнем российских лабораторий для производства прививок против коронавируса и системой портала «Госуслуги», заявил министр туризма страны Йоэль Развозов, пишут «Известия».

Развозов, главный национальный координатор по борьбе с коронавирусом Салмон Зарка и глава департамента контроля за лабораториями при Минздраве Израиля Рути Ишай находятся с визитом в Москве. По словам министра туризма, они получили всю необходимую информацию для принятия решения о признании в стране российской вакцины «Спутник V».

«Впечатлены и уровнем лабораторий, и уровнем передачи информации на «Госуслуги». Теперь последнее слово за ними, то есть за нашим Минздравом», — подчеркнул он и добавил, что настроен оптимистично.

Израиль должен открыться для российских туристов 1 декабря. В страну смогут попасть только те, кто получил вторую дозу «Спутника V» не более полугода назад.