К берегам Украины выбросило около миллиона медуз-корнеротов

Около миллиона медуз выбросило после шторма к берегам парка «Тузловские лиманы» на Украине

На Украине в результате сильного шторма в Черном море на берег выбросило около миллиона медуз-корнеротов. Об этом сообщает пресс-служба национального природного парка «Тузловские лиманы» в своем Facebook-аккаунте.

В национальном парке Одесской области отметили, что такие шторма бывают достаточно редко. «Море собрало и выбросило на пересыпь немало мусора, который сотрудникам нацпарка придется убирать», — говорится в сообщении.

Кроме того, сильные волны изменили береговую линию парка — в некоторых местах появились новые участки пляжной зоны, а в отдельных частях они исчезли.

Ранее в июле украинские туристы массово пострадали из-за нашествия медуз в Азовском море. Отдыхающие получили ожоги несмотря на то, что во время купания не касались морских обитателей. По словам экспертов, это произошло из-за большой концентрации яда в воде.