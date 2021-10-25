Россиян предупредили о появлении опасных для жизни существ у берегов Турции

Нашествие ядовитых медуз у берегов города Каш, популярного среди российских туристов турецкого курорта, может представлять опасность для жизни местных жителей и отдыхающих. Об этом путешественников предупредил глава факультета морской биологии Университета Муглы доктор Нурчин Килли (Nurçin Killi), пишет издание En Son Haber.

По словам эксперта, речь идет о Cassiopea andromeda — токсичных перевернутых плоских медузах индо-тихоокеанского происхождения, одно прикосновение к которым может «обернутся больничной палатой». «Туристы должны быть осторожны в местах, где они плавают, и никоим образом не касаться этих морских существ», — предупредил ученый.

Кроме того, специалист обратил внимание, что животные появились на мелководье, в лагунах и песчано-илистых почвах. «Такие виды часто встречаются в прибрежных районах в весенние, летние и осенние месяцы, так как в это время для них наблюдаются благоприятная температура», — пояснил он.

Килли рассказал, что при непосредственном контакте животного с человеком, у последнего остается сильное покраснение, а позже появляется жжение, зуд и боль. «Но эти последствия могут варьироваться в зависимости от аллергической реакции. У более чувствительных людей проявится тошнота и рвота», — отметил доктор и добавил, что при соприкосновении с этими существами зону ожога следует промыть морской водой, а потом незамедлительно обратиться в больницу.

Ранее в августе юный турист из Израиля, отдыхавший с родителями на популярном курорте Панган в Таиланде, дотронулся до морского обитателя во время купания и умер. Девятилетний мальчик зашел в воду за пределами охраняемой территории, позже он выбежал из моря с криками, что его кто-то ужалил, а затем потерял сознание.