Лукашенко оценил свой президентский рейтинг в 90 процентов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил свой президентский рейтинг в стране в 87-90 процентов. Эти цифры Лукашенко привел в интервью BBC.

Лукашенко назвал данные исходя из результатов голосования на президентских выборах в августе 2020 года. По версии Центральной избирательной комиссии Белоруссии, на них Лукашенко победил с результатом в 80,1 процента. По предположению президента, люди стали еще больше поддерживать его действия после окончания протестов, которые захлестнули страну после оглашения результатов тех выборов.

Материалы по теме Мовный приговор Пока Лукашенко говорит о дружбе с Россией, белорусов штрафуют за русский язык «Он называл себя спасителем Европы» Литву захлестнул поток беженцев. Что ждет ЕС и как в этом замешан Лукашенко?

«А что было после выборов? Сколько у нас людей приходило на митинги (проправительственные митинги, организованные в поддержку Лукашенко — прим. “Ленты.ру”) и до сих пор ездят с государственными флагами? И люди все больше и больше прозревают! Сегодня их уже не 80 процентов, сегодня их 87, а может, и 90», — заявил Лукашенко.

Действующий белорусский президент также отметил, что общее число протестующих в Минске на пике составляло 46 тысяч человек, что несравнимо с общим населением Белоруссии в 10 миллионов. Аргумент беседующего с ним журналиста о том, что он видел большее количество протестующих, Лукашенко парировал тем, что у него есть фотографии событий. По мнению действующего президента, вышедшие на демонстрации люди были «предателями», а протесты были заранее спланированы «немецкими, английскими и американскими фондами».

В начале 2021 года британские аналитики опросили 926 жителей Белоруссии и оценили президентский рейтинг Лукашенко в 27,4 процента. Перед выборами лета 2020-го года публиковались абсолютно противоположные друг другу результаты — по аналитике пользователей социальных сетей Лукашенко получил меньше четырех процентов поддержки, а классический соцопрос дал Лукашенко 72,3 процента рейтинга.