Россиянина посадили на семь лет за серию нападений на женщин в парке

СКР: мужчину осудили на 7,5 лет за нападения на женщин в парке Новосибирска

В Новосибирске суд приговорил к 7,5 годам лишения свободы ранее неоднократно судимому 46-летнего мужчину за серию нападений на женщин в парке «Березовая роща». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Он признан виновным в разбое и совершении насильственных действий сексуального характера. Осужденный будет отбывать срок в колонии особого режима.

Следствием и судом установлено, что ночью 8 августа мужчина в состоянии алкогольного опьянения попытался познакомиться с женщиной, но она отказалась, тогда он схватил ее руками за шею и стал душить. Жертва потеряла сознание, преступник ее отволок вглубь лесной зоны и там надругался.

Через несколько дней тоже ночью мужчина вновь напал на женщину. Он проследовал за потерпевшей до неосвещенного и безлюдного участка местности, повалил на землю и стал душить, однако она оказала активное сопротивление, в результате преступник скрылся, опасаясь быть пойманным.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили личность нападавшего. Он признал вину частично.