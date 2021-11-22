В России предупредили о рисках роста цен из-за кризиса в Белоруссии

«Ъ»: в России заявили о проблемах с автоперевозками из Европы из-за кризиса в Белоруссии

Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ) в письме предупредил первого вице-премьера России Андрея Белоусова о проблемах с автоперевозками из Европы в Россию, возникших на фоне миграционного кризиса в Белоруссии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Транспортный коллапс на контрольно-пропускном пункте «Бобровники», где образовалась 25-километровая пробка из грузовиков, может привести к тому, что российские потребители столкнутся с перебоями в поставках товаров, в том числе первой необходимости. Через границу проходят около 10 процентов российского импорта в натуральном выражении.

С задержками столкнулись крупные ритейлеры, а поставщики предупреждают о рисках роста цен. «Сохранение сложившейся ситуации может существенным образом повлиять на цепочки поставок и доступность товаров для населения», — заявили в КСИИ. При этом логистического решения участники рынка и эксперты не видят, уточняет «Ъ».

В пресс-службе правительства сообщили изданию, что письмо пока не поступало. В Минтрансе и Минпромторге комментарии не предоставили.

Ранее председатель совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по развитию потребительского рынка Александр Борисов заявил, что рост цен на продовольствие в России в 2022 году будет двузначным. По его словам, это связано в том числе с глобальным ростом цен, глобальной инфляцией.