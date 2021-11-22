Крупнейшую свалку Улан-Удэ рекультивируют

В Улан-Удэ рекультивируют крупнейшую свалку в городе, которая располагается в микрорайоне Стеклозавод. Об этом сообщает ГТРК «Бурятия».

Как отмечается, власти уже заключили контракт с подрядной организацией ООО «Геотехпроект» в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Ожидается, что к 1 апреля 2022 года подрядчик представит всю необходимую документацию и расчеты. Работы по рекультивации свалки площадью около 66 гектаров планируется завершить в 2023-2024 годах.

«Свалка в микрорайоне Стеклозавода — один из крупнейших законсервированных мусорных полигонов в Бурятии... После ее рекультивации значительно улучшится экологическое положение как минимум для 140 тысяч жителей Улан-Удэ», — заявила замминистра природных ресурсов республики Наталья Тумуреева.

Всего в рамках проекта «Чистая страна» планируется рекультивировать пять свалок, находящихся на территории Бурятии. Так, в настоящее время уже ведутся соответствующие работы на свалке в поселке Усть-Баргузин. В 2022-2023 годах от свалок избавят города Кяхта и Закаменск, а в 2023-2024 — Улан-Удэ и в Северобайкальск.