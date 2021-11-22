Рыболов поймал губана-таутогу рекордного размера

В Род-Айленде рыболов побил рекорд по ловле губанов-таутог, державшийся с 1954 года

У берегов американского штата Род-Айленд пойман губан-таутога рекордного размера. Об этом сообщает издание Johnston Sun Rise.

Рыбу вытащил из воды житель американского штата Нью-Джерси Пол Ньюмен. Ее длина составила 83,82 сантиметра, а вес — 9,78 килограмма. Прежний рекорд штата Род-Айленд по ловле губанов-таутог, державшийся с 1954 года, принадлежал рыболову, поймавшему рыбу весом 9,64 килограмма.

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Коннор Маклауд, капитан катера, с которого рыбачил Ньюмен, рассказал, что в качестве наживки использовался краб. Сначала рыболов решил, что его снасть застряла на дне, однако вскоре леска натянулась: таутога схватил наживку и попытался укрыться в донных камнях.

Ньюмен начал сматывать леску и почти вытащил рыбу на катер, но затем она снова скрылась в глубине. «Они перетягивали леску туда-сюда еще четыре раза, пока гигантская рыба не достигла поверхности», — написал Маклауд в журнале On-the-Water.

Губаны-таутоги водятся у атлантического побережья Северной Америки. Они склонны прятаться среди камней и других объектов, лежащих на дне, в которых может запутаться леска. Из-за этого таутоги считаются сложными для лова.

В декабре 2020 года сообщалось, что у берегов американского штата Нью-Джерси пойман губан-таутога рекордного размера. Рыба весила 11,567 килограмма, что на 85 граммов превышает рекорд штата, державшийся с 2015 года.