Экономист оценил стоимость превращения Украины во вторую Швейцарию

Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве России Алексей Зубец в интервью «Украина.ру» рассказал, что, согласно подсчетам специалистов, на восстановление Украины требуется 200-300 миллиардов долларов, однако сам эксперт оценивает подобные затраты гораздо более высокими суммами.

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По словам финансиста, в случае планирования средств не только на восстановление промышленности и инфраструктуры страны, но и на восстановлении дорог и ЖКХ, сумма в 200 миллиардов долларов — далеко не предел. «Если речь идет о том, чтобы сделать из Украины вторую Швейцарию, потребуется до 700 миллиардов долларов», — считает экономист.

Также он оценил стоимость «подтягивания» Донбасса до уровня российских регионов. По мнению эксперта, для этого потребуется несколько десятков миллиардов долларов. Он отметил, что уменьшение числа жителей в Донбассе из-за военных действий способствовало уменьшению суммы на его восстановление, которая превратилась в «подъемную».

Ранее стало известно, что Украина впервые применила американские ракетные комплексы Javelin в Донбассе. По словам руководителя Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилла Буданова, вооружения наряду с турецкими беспилотниками Bayraktar будут использованы против войск, ориентированных на Россию. Они призваны стать значительным психологическим сдерживающим фактором.